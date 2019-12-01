Gobierno de Tabasco mantiene coordinación con Pemex tras incendio en Refinería Olmeca

Gobierno de Tabasco mantiene coordinación con Pemex tras incendio en Refinería Olmeca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 22:02:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril de 2026.- El Gobierno de Tabasco informó que mantiene coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), así como con corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, para atender el incendio registrado en la Refinería Olmeca, el cual ya fue sofocado.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Coordinación Estatal de Protección Civil y las instancias correspondientes continúan en comunicación para dar seguimiento a los hechos y garantizar la atención de la situación.

Asimismo, el gobierno estatal agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del Gobierno federal, por las labores realizadas ante la emergencia.

Finalmente, se informó que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a adulto mayor, dueño de joyería, en asalto en el Uruapan de Grecia Quiroz, quien ya aspira a Gobernadora de Michoacán 
Controlado al 100 % incendio en Nuevo Urecho, Michoacán
Inhabilitan túnel clandestino en Nogales, Sonora; hay un detenido
SSP asegura a cinco personas con armas, sustancia ilícita y vehículos en Morelos, Michoacán
Más información de la categoria
Michoacán: Exalcalde inhabilitado y señalado por desviar hasta 200 millones, presume apoyo y proyectos con hija de Ernestina Godoy, titular de la FGR; busca regresar en 2027 de la mano de Morena
Juez federal fija plazo de 48 horas para atender derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Controlado al 100 % incendio en Nuevo Urecho, Michoacán
Miente Sheinbaum otra vez a los mexicanos: Cuba hizo a México ocultar por 5 años detalles de ayuda humanitaria; ella lo negó en la “mañanera”, pero documento de la SRE la exhibe
Comentarios