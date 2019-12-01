Gobierno de Tabasco mantiene coordinación con Pemex tras incendio en Refinería Olmeca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 22:02:25

Villahermosa, Tabasco, 9 de abril de 2026.- El Gobierno de Tabasco informó que mantiene coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), así como con corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia, para atender el incendio registrado en la Refinería Olmeca, el cual ya fue sofocado.

De acuerdo con los reportes oficiales, la Coordinación Estatal de Protección Civil y las instancias correspondientes continúan en comunicación para dar seguimiento a los hechos y garantizar la atención de la situación.

Asimismo, el gobierno estatal agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como del Gobierno federal, por las labores realizadas ante la emergencia.

Finalmente, se informó que cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.