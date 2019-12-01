Gobierno de Sinaloa informa que solucionó el problema de comercialización del frijol  

Bolsa de Tosalibampo II, Ahome, Sinaloa, a 12 de diciembre de 2025.- El gobernador Rubén Rocha Moya visitó el ejido de la Bolsa de Tosalibampo Número 2, perteneciente al municipio de Ahome, para anunciar que resolvió el problema de comercialización del frijol Yorimuni que cosecharon sus productores de temporal, pues les informó que logró un acuerdo con la directora de Alimentación para el Bienestar (antes SEGALMEX), María Luisa Albores, para comprar el total de la cosecha, que asciende a 800 toneladas.

El mandatario estatal arribó acompañado por el presidente municipal de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez; y por el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, a esta comunidad donde fueron recibidos por decenas de ejidatarios encabezados por su comisariado ejidal, el señor Emanuel Rodríguez, quien les dio la bienvenida.

En esta plática, el gobernador Rocha les informó que justamente momentos antes, durante el trayecto, tuvo comunicación con la directora María Luisa Albores, a quien le solicitó que la dependencia que dirige comprara la producción total del frijol de la variedad Yorimuni, que se sembró en la Bolsa de Tosalibampo II, petición que encontró una inmediata respuesta de parte de la funcionaria federal.

“Por el camino terminé haciendo un trato con la directora general de Alimentación para el Bienestar, le dije cómpreme 800 toneladas, y vengo que decirles que he hecho el acuerdo, ella me dijo: usted mándeme el contacto, y ahorita hacemos el acuerdo que les voy a comprar las 800 toneladas. Ya le mandé el contacto que es el secretario -Ismael Bello-”, dijo el gobernador.

Adicionalmente a este anuncio, el mandatario estatal les dio otra buena noticia, pues les dijo que el Gobierno del Estado, por su parte, los apoyará con 2 mil 500 pesos por tonelada, esto con recursos propios, independientemente del pago que reciban de parte de la Federación por su cosecha de frijol Yorimuni.

Resuelto el problema más inmediato de esta comunidad, como era la comercialización de su producción de frijol, los habitantes le solicitaron su ayuda para resolver también el problema que tienen en el sistema de drenaje sanitario, el cual está colapsado. Al respecto, el gobernador Rocha respondió de manera inmediata que enviará los camiones Vactor para solucionar el problema, la próxima semana, trabajos que también se llevarán a cabo en la vecina comunidad de la Bolsa de Tosalibampo Número 1, ya que presenta el mismo problema con su red de drenaje sanitario.

Otra de las peticiones en las que coincidieron los habitantes, fue en la necesidad de construir la carretera que comunica a la Bolsa de Tosalibampo II con El Ranchito, de una longitud de 4 kilómetros, pues es el único tramo que falta para cerrar el anillo vial carretero de la sindicatura de Higueras de Zaragoza, que pasa por varias comunidades como Cachoana, Tosalibampo, Tabelojeca, la Bolsa de Tosalibampo Número 1, la Número 2, y hasta el campo pesquero El Jitzámuri.

El compromiso que hizo al respecto el gobernador Rocha, es que se iniciará dicha carretera, en una primera etapa con los primeros dos kilómetros, con el presupuesto del próximo año, para ir avanzando en la solución de las demandas de los habitantes de toda esta sindicatura de Higueras de Zaragoza.

“La vamos a hacer, como es muy común porque todos me la están pidiendo y me parece muy lógico eso de que se cierre el circuito, por eso inmediatamente van a venir a hacer un levantamiento, me lo van a dar y muy probablemente empecemos su carretera, con la idea de ayudarles, lo menos les vamos a hacer mitad, ya quedamos con ustedes”, dijo.

Cabe destacar que es la primera ocasión que un gobernador de Sinaloa visita esta apartada comunidad del norte del estado, lo cual reconocieron de manera muy emocionada sus habitantes, pues dijeron que nunca antes habían tenido de frente a un gobernador, siendo el primero el doctor Rubén Rocha Moya, quien se reunió con ellos en la Casa Ejidal, sin ningún tipo de protocolo y escuchó de manera abierta y dispuesta a todo el que tuvo algo que decir.

“No puedo hablar, estoy muy emocionado porque nunca había estado delante de un gobernador tan cerquitas, y le doy la noticia que es el primer gobernador que ha venido a visitarnos y yo me siento muy agradecido y orgulloso de tenerlo aquí enfrente”, dijo de manera muy emocionada el señor Paulo Flores, quien tiene viviendo 50 años en esta comunidad.

Por último, el mandatario estatal les informó a los habitantes que antes de Navidad, vendrá una brigada del Sistema DIF Sinaloa, que encabeza su hija, la doctora Eneyda Rocha Ruiz, para entregar juguetes y dulces a las niñas y niños de esta apartada comunidad.