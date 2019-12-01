Gobierno de Nayarit acelera la rehabilitación del mercado Juan Escutia

Tepic, Nayarit, 22 de noviembre de 2025.- El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, realizó el pasado viernes un recorrido por el mercado Juan Escutia para supervisar los trabajos de rehabilitación y las condiciones en las que se encuentra este importante centro luego del incendio ocurrido en días pasados, a causa de un corto circuito, que dejó pérdidas significativas entre las y los locatarios.

Durante su visita, el mandatario estatal informó que se trabaja para que la planta baja, donde se encuentran las carnicerías y pollerías puedan reinstalarse en sus respectivos locales de manera simultánea en 10 días máximo, con el objetivo de garantizar orden y una recuperación integral de las actividades comerciales. Esta acción forma parte de los esfuerzos inmediatos del gobierno del estado para restituir las condiciones que permitan a las familias recuperar su economía.

El doctor Navarro Quintero resaltó la importancia de realizar inversiones que mejoren la infraestructura y seguridad del mercado y contribuyan a fortalecer la economía local.

“Y yo aquí afirmaría, nada es caro si se sirve a la sociedad. Y aquí estamos haciendo una economía circular a partir del que vende, que consume, y que en Nayarit se quedan los recursos, que se hace una revolvencia. Lo que se ha mejorado en cuestiones de energía eléctrica, en cuestiones también de enjarres, aquí va a ser de luminarias, de refrigeración, etcétera”.

El gobernador estuvo acompañado por la secretaria de Infraestructura, Claudia Raquela Araujo Gómez, con quien revisó de primera mano las necesidades prioritarias y las acciones que se llevan a cabo para avanzar lo más pronto posible en la rehabilitación del mercado. Destacó que la instalación que se tenía estaba fuera de norma, porque no existía la separación de 1 metro entre el gas y la luz.

Navarro Quintero aseguró que se trabaja con Protección Civil para garantizar que cada etapa cumpla con los estándares necesarios. Hasta el momento se han destinado 15 millones de pesos, recursos aplicados con responsabilidad para atender el compromiso con los comerciantes. Añadió además, que el trabajo continúa en ambas plantas y que se evalúan opciones para incrementar personal o reducir tiempos con el fin de agilizar la entrega de más secciones del mercado.

El gobierno del estado reafirma su compromiso con quienes resultaron afectados, garantizando una atención cercana y soluciones oportunas.