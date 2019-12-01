Gobierno de México y estados asumen compromiso nacional por la vida, felicidad y respeto por las mujeres

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2025.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno de México y las y los gobernadores de las 32 entidades firmaron el Compromiso Nacional por la vida, la felicidad y el respeto a las mujeres, integrado por 10 acciones para visibilizar y erradicar las violencias contra niñas y mujeres en el país.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que estas medidas buscan apoyar y defender a las mujeres, así como impulsar una cultura que rechace toda forma de agresión.

Sheinbaum explicó que el compromiso incluye la homologación de leyes en todas las entidades para tipificar el abuso sexual, además de una campaña nacional orientada al cambio cultural. Subrayó que es indispensable sancionar el acoso y el abuso, pero también educar para desmontar prácticas normalizadas de violencia: “Cualquier acción de violencia contra la mujer no debe verse como costumbre, sino cuestionarse y cambiarse”.

Como parte del acuerdo, se anunciaron 10 acciones que incluyen la difusión continua de campañas por la igualdad, la homologación del tipo penal de abuso sexual, la garantía de atención a denuncias, medidas contra la violencia en el transporte público, la armonización de leyes como la de violencia digital y vicaria, la creación de senderos seguros, actividades escolares mensuales para promover el respeto, capacitación obligatoria a servidores públicos, fortalecimiento de protocolos de atención y justicia, así como la atención integral a víctimas indirectas de feminicidio.

Funcionarias y representantes de diversas instituciones reafirmaron su respaldo al plan. La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó sobre avances legislativos y el lanzamiento de la plataforma “Punto Género”.

Legisladoras como Anais Miriam Burgos y Martha Lucía Mícher enfatizaron la necesidad de homologar marcos legales para garantizar igualdad sustantiva. Desde ONU Mujeres, Moni Pizani Orsini aseguró que México envía un mensaje claro al mundo: ningún proyecto de nación es compatible con la violencia contra las mujeres. Además, se detallaron los ejes de los 16 días de activismo que incluirán campañas, actividades comunitarias, capacitaciones y espacios de reflexión.