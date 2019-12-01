Gobierno de México niega descarrilamiento del Tren Maya; dicen fue un “percance de vía”

Ciudad de México, 20 de agosto del 2025.- El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano, afirmó que todos los pasajeros se encuentran bien tras el accidente ocurrido el pasado martes en el transporte en la Estación Izamal, ubicada en Yucatán, aunque refirió que no se trató de un descarrilamiento sino de un percance de vía.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Lozano Águila dio un informe sobre lo ocurrido en el incidente que involucró a los trenes 304 y 307, además de que afirmó que una “comisión dictaminadora” llevará a cabo la investigación sobre lo ocurrido.

“Todas las pasajeros y pasajeros de los trenes 304 y 307 involucrados en este percance se encuentran bien. La seguridad de cada persona que viaja con nosotros es y seguirá siendo nuestra prioridad absoluta”, declaró.

El funcionario federal dejó en claro que lo ocurrido en la Estación Izamal fue un percance de vía y no un descarrilamiento, como se manejó en diversas versiones periodísticas.

“¿Por qué ese aparato de cambio de vía se mueve completamente a posición desviada?, necesitamos saber por qué sucedió“, aseveró.

“Aquí lo que pasó es que los cinco motores de aguja se accionaron para regresar a la aguja durante el paso de tren a posición de desviada y por eso de desviaron los dos coches; solo se salió de la vía un bogie, cada coche del tren tiene dos bogie, de los ocho solo uno se salió de la vía, el segundo del tren del coche 3”, explicó.