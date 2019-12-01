Gobierno de México fortalece estrategia preventiva ante temporada de lluvias y ciclones

Ciudad de México, a 4 de julio de 2026.- Como parte de la estrategia preventiva para hacer frente a la temporada de lluvias y ciclones tropicales, el Gobierno de México fortaleció las acciones de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para prevenir riesgos y brindar una respuesta oportuna ante posibles emergencias.

A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezada por Laura Velázquez Alzúa, se instalaron 10 Puestos de Comando Interinstitucionales en coordinación con los gobiernos de Oaxaca, Guerrero, Colima, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Chiapas, Campeche, Nayarit y Tamaulipas, como parte de una estrategia que posteriormente se extenderá al resto de las entidades costeras del país.

Durante las reuniones de trabajo, Velázquez Alzúa destacó que los municipios son el primer nivel de respuesta ante cualquier contingencia, por lo que llamó a los ayuntamientos a instalar y mantener activos sus Consejos Municipales de Protección Civil, a fin de fortalecer la coordinación y facilitar la toma de decisiones en caso de una emergencia.

La funcionaria también exhortó a las autoridades estatales y municipales a mantener comunicación permanente con el Centro Nacional de Comunicaciones (CENACOM), ya que la información que se genera diariamente permite evaluar las condiciones en cada entidad y agilizar la atención cuando las capacidades locales resultan insuficientes.

Como parte de las acciones preventivas, pidió actualizar los Programas Especiales de Protección Civil para la temporada de lluvias y ciclones, así como los censos de población vulnerable y el monitoreo constante de ríos y presas, tomando como referencia los reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua.

Asimismo, hizo un llamado a identificar y recorrer las zonas con mayor riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra, vientos fuertes o afectaciones por huracanes, con el propósito de informar directamente a la población sobre las medidas de prevención y fortalecer las reservas estratégicas de ayuda humanitaria disponibles.

Velázquez Alzúa mencionó además la importancia de realizar mantenimiento preventivo y correctivo en la infraestructura hidráulica, incluyendo redes de drenaje, alcantarillas, canales y cunetas, para favorecer el desalojo del agua pluvial y reducir el riesgo de inundaciones.

Finalmente, el Gobierno de México convocó a la población a participar en las acciones de prevención mediante la limpieza de calles y coladeras, además de evitar tirar basura en la vía pública, con el objetivo de prevenir obstrucciones en los sistemas de drenaje durante la presente temporada de lluvias.