Gobierno de México destina 12 mil mdp para garantizar agua en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 21:52:42

Ciudad de México, 13 de abril de 2026.- El Gobierno de México anunció una inversión cercana a 12 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura de agua potable, saneamiento y prevención de inundaciones, así como para el fortalecimiento del sector agrícola en el estado de Sonora.

Como parte de estas acciones, se puso en marcha el Plan Integral de Agua para Sonora, el cual tiene como objetivo garantizar el acceso al agua potable para la población durante al menos los próximos 30 años.

El programa también contempla la tecnificación de los distritos de riego 038 Río Mayo y 041 Río Yaqui, con lo que se busca que los productores agrícolas incrementen la producción de alimentos utilizando una menor cantidad de agua.

Asimismo, se prevé la rehabilitación de la presa El Molinito, mediante adecuaciones en su cortina, la construcción de una planta de bombeo, una línea de conducción de 13 kilómetros y la conclusión de una planta potabilizadora.

Las autoridades federales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar el abasto de agua y mejorar las condiciones de vida de las familias sonorenses.