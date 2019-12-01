Gobierno de México alcanza pacto de tregua con campesinos y transportistas

Ciudad de México, 18 de diciembre del 2025.- El Gobierno de México dio a conocer que, luego de sostener mesas de diálogo con representantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y con organizaciones de transportistas, se lograron acuerdos relevantes para atender las principales demandas del sector agrícola y mejorar la seguridad en las carreteras del país.

Entre los compromisos alcanzados destaca el reforzamiento de la presencia operativa de las autoridades en vías consideradas de alto riesgo, así como el acompañamiento a transportistas en tramos conflictivos y el uso de herramientas tecnológicas para garantizar el libre tránsito de mercancías y personas.

Asimismo, las autoridades federales acordaron la instalación de mesas técnicas de trabajo en las que se analizarán temas relacionados con los precios de los productos del campo, los esquemas de comercialización de granos y los asuntos vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El Gobierno federal subrayó que estos acuerdos buscan dar respuesta a las inquietudes del sector productivo, fortalecer la seguridad y mantener abiertos los canales de diálogo para alcanzar soluciones de largo plazo.