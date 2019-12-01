Gobierno de Jalisco destaca legado de la entidad tras concluir como sede mundialista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Julio de 2026 a las 17:01:12

Guadalajara, Jalisco, 3 de julio de 2026.- Tras concluir su participación como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno de Jalisco aseguró que la entidad dejó un legado de hospitalidad y calidez luego de recibir a miles de aficionados provenientes de distintas partes del mundo.

A través de una publicación, la administración estatal afirmó que la justa mundialista representó una oportunidad para mostrar al mundo la identidad de Jalisco y agradeció a la población por contribuir al desarrollo del evento.

“El Mundial continúa, pero algo ya quedó claro para el mundo: la grandeza de Jalisco está en su gente. Porque un Mundial al estilo Jalisco no sólo se organiza… se siente, se comparte y se recuerda para siempre”, señaló.

El Estadio Guadalajara fue sede de cuatro encuentros de la fase de grupos entre el 11 y el 26 de junio: Corea del Sur contra Chequia, México frente a Corea del Sur, Colombia ante República Democrática del Congo y Uruguay contra España.

El Gobierno de Jalisco destacó que, además de los encuentros deportivos, la entidad fue escenario de conciertos, actividades masivas y récords mundiales, y sostuvo que el principal legado del Mundial fue la experiencia brindada a los visitantes gracias a la hospitalidad de los jaliscienses.