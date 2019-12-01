Chihuahua, Chihuahua, a 25 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Chihuahua solicitó al periódico estadounidense The New York Times corregir y precisar un reportaje que relaciona la campaña electoral de 2021 de la gobernadora María Eugenia Campos Galván con presuntos recursos provenientes del narcotráfico, al rechazar que la mandataria o su equipo hayan recibido dinero de organizaciones criminales.

La petición fue enviada al periodista Steve Fisher, así como a la Dirección de Estándares y a la corresponsalía del diario en México, luego de la publicación del artículo “México abre investigación al fiscal que colaboró con la CIA”, difundido este miércoles 25 de noviembre.

En el posicionamiento oficial, la administración estatal negó que Guillermo Zuany Portillo, exfuncionario de la Fiscalía General del Estado, hubiera recaudado, aportado o canalizado dinero ilícito para favorecer la candidatura de Campos. También aseguró que la gobernadora no ha sido investigada, notificada ni requerida por alguna autoridad en relación con estos señalamientos.

El Gobierno chihuahuense cuestionó que la publicación se sustentara en declaraciones de funcionarios no identificados y en un supuesto informe del Gabinete de Seguridad federal que no fue proporcionado a la administración estatal, pese a que, aseguró, solicitó conocer el documento antes de que el reportaje fuera publicado.

Asimismo, aclaró que Zuany Portillo se desempeñaba como coordinador regional de la Zona Norte de la Fiscalía estatal durante el gobierno de Javier Corral Jurado, cuando María Eugenia Campos aún era candidata a la gubernatura. Según la administración actual, dicha corporación incluso mantenía un proceso penal contra la entonces aspirante durante ese periodo.

Respecto a la situación del exfuncionario, el Gobierno de Chihuahua informó que la Fiscalía General del Estado obtuvo una orden de aprehensión el 16 de octubre de 2026, por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos y falsedad ante la autoridad, por lo que lo considera prófugo de la justicia.

La administración estatal también negó haber mantenido comunicación con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre el caso y señaló que la carta mencionada en el artículo habría sido enviada por autoridades federales, sin que el Gobierno local tuviera conocimiento de dicha gestión.

Entre las precisiones solicitadas al medio estadounidense se encuentran incorporar la negativa de la gobernadora, explicar el origen y contexto de las fuentes anónimas, aclarar la situación laboral de Zuany durante la campaña de 2021 y detallar los elementos del reporte de seguridad en los que se sustentan las acusaciones.

El Gobierno estatal reiteró su rechazo a los señalamientos y pidió al periódico transparentar la información utilizada en el reportaje, además de reservarse el derecho de hacer pública la comunicación enviada y la respuesta que reciba.