Gobierno busca beneficiar a 42.9 millones de personas con Programas del Bienestar en 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 13:18:13

Ciudad de México, a 5 de enero 2026.- El gobierno federal informó que su meta es beneficiar a por lo menos 42.9 millones de personas con los Programas del Bienestar, es decir, 10 millones de beneficiarios más en comparación al año pasado.

Lo anterior lo dio a conocer Carlos Torres Rosas, coordinador general de dichos apoyos, quien, además, reveló que contará con un presupuesto de poco más de mil millones de pesos para dicho propósito.

En ese sentido, el funcionario federal destacó que “Nunca antes el Estado había llegado a una cifra similar de manera directa, sin intermediarios”.

Por su parte, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Reyes Montiel, informó que en lo que respecta a la pensión para adultos mayores, al programa Mujeres Bienestar, las pensiones para personas con discapacidad y el programa destinado a Madres trabajadoras, este lunes inicia la dispersión con los apellidos que comienzan con “A”, seguido de quienes inician con “B” el próximo 6 de enero.

De tal forma que continuarán los pagos en orden alfabético hasta el día 28 de enero.