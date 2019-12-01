Gobernadora de Guanajuato no denunciará al Padre Pistolas tras amenazas de golpearla; dice no vale la pena

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 11:11:34
Guanajuato, Guanajuato, 7 de noviembre del 2025.- La gobernadora del estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, condenó de manera enérgica cualquier forma de violencia contra las mujeres, luego de que el sacerdote conocido como “Padre Pistolas” amenazarla con golpearla tras emitir fuertes críticas contra su Administración, no obstante, dejó en claro que no presentará denuncia alguna por los comentarios.

“Toda violencia contra las mujeres es condenable, es lamentable y no podemos dejarla pasar, pero yo no tengo pensado presentar ninguna denuncia”, declaró.

“Siempre que ha habido necesidad he alzado la voz y he presentado denuncias, pero en este caso no vale la pena”, afirmó.

La mandataria estatal aseveró que ninguna mujer, sin importar si ocupa un cargo o público o no, debe ser objeto de agresiones de ningún tipo.

