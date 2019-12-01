Gerardo Fernández Noroña se va del Senado de la República; asumirá "tarea muy importante"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 20:01:00
Ciudad de México, 20 de octubre del 2025.- El legislador morenista Gerardo Fernández Noroña anunció que solicitará licencia temporal a su cargo en el Senado de la República.

Lo anterior lo anunció durante una transmisión en su canal de YouTube, donde explicó que se ausentará para atender una tarea “muy, muy, muy, muy importante”, aunque evitó precisar de qué se trata o cuánto durará su separación.

La decisión ocurre tras los recientes escándalos en los que Noroña se ha visto envuelto, entre ellos la polémica por su casa en Tepoztlán, sus viajes en jet privado y el altercado con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, durante una sesión del Senado.

El político del PT no detalló si su licencia marcará el fin de su etapa legislativa o si planea regresar más adelante a su escaño.

