Ganadora del Premio de la Juventud arremete contra diputados de la CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Agosto de 2025 a las 14:10:05

Ciudad de México, a 13 de agosto 2025.- Ana Karen Sotero Salazar, la ganadora del Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2025, se pronunció en contra de la actitud de desinterés por parte de las y los diputados del Congreso capitalino.

“Me parece una falta de respeto que estando aquí, incluso recibiendo el premio, no nos hagan caso. Están en sus propias conversaciones, ¿qué clase de actitud es esta?, es injusto, es una burla”, criticó la joven.

Durante su discurso de aceptación ante el Pleno de legisladores de la CDMX, la joven agradeció que se reconozca a los jóvenes al tiempo que reprochó la falta de acciones y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, así como de justicia.

En ese sentido, denunció el aumento del crimen organizado y la captación de jóvenes para el narcotráfico.

Me parece que es indiscutible que no se estén tomando medidas drásticas, el crimen organizado está arrasando”, acusó la menor galardonado.

Por otra parte, se quejó de la falta de seguridad laboral, acceso a servicios de salud de calidad y escasez de oportunidades educativas.

Por lo anterior pidió a las y los diputados capitalinos que permitan a la juventud criticar y cuestionar al sistema.

“Sí, hoy es el Día Internacional de la Juventud y merecemos reconocimiento, pero también merecemos que se evidencien las problemáticas que vivimos, también merecemos respeto y el respeto no se da desde el paternalismo, se da desde la lucha, desde la crítica”, añadió.