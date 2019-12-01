Fuerzas federales acercan servicios gratuitos a la población en Uruapan

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 17:54:41

Morelia, Mich., 26 de marzo de 2026.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron una jornada de apoyo comunitario en el municipio de Uruapan, donde brindaron diversos servicios gratuitos a habitantes de la región.

La actividad, impulsada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como parte de estrategias sociales implementadas en la entidad, incluyó la instalación de módulos de atención dirigidos a cubrir necesidades básicas de la población.

Entre los apoyos ofrecidos se encontraron consultas médicas y odontológicas, orientación psicológica, dinámicas para niñas y niños, además de servicios como cortes de cabello y asesoría en trámites relacionados con el registro de armas. También se entregaron apoyos alimentarios a familias asistentes.

De acuerdo con autoridades militares, estas acciones buscan incidir de manera directa en el bienestar de las comunidades, al facilitar el acceso a servicios esenciales y promover mejores condiciones de vida.

Asimismo, destacaron que este tipo de iniciativas forman parte de una labor integral orientada a fortalecer el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, a través de acciones de proximidad social.