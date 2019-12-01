Fuerzas Armadas son "garantía" de independencia, asegura Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 14:38:34

Puebla, Puebla, a 19 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo declaró que las Fuerzas Armadas son “una garantía” de que el país decidirá su destino con independencia.

“Hoy que vivimos en un mundo complejo donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino independencia”, señaló la jefa del Ejecutivo federal, durante la conmemoración del Día del Ejército Mexicano en Puebla.

Durante su participación, la mandataria situó el origen de los elementos castrenses en uno de los momentos más críticos de la historia nacional, es, a decir de ella, el golpe de Estado de 1913 contra el presidente Francisco I. Madero, en plena Decena Trágica.

Ante miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), recordó que la traición de Victoriano Huerta y la intervención del entonces embajador estadounidense Henry Lane Wilson vulneraron la soberanía nacional.

La gobernante destacó que el Ejército “no solo defiende fronteras, también apoya la seguridad pública y construye futuro”, al participar en la edificación de hospitales, aeropuertos y proyectos ferroviarios.