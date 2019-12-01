Fuerzas Armadas seguirán a cargo de puertos y aduanas, confirma Sheinbaum

Ciudad de México, a 22 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que las Fuerzas Armadas continuarán a cargo de la operación y seguridad en puertos y aduanas del país, en coordinación con mandos civiles de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal fue cuestionada sobre su decisión de mantener al personal militar a cargo de la entrada por mar y tierra al territorio nacional, a lo que contestó que seguirá como hasta ahora.

“Sí, ya lo había dicho. Bueno, el administrador es Rafael Marín, es un civil, es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, la ANAM. Hay varios civiles que están en puestos directivos y de responsables de cada una de las aduanas. En el caso de tierra, son de retirados o en servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en el caso de Puertos, de la Secretaría de Marina”, comentó la mandataria mexicana.

Cabe recordar que hace varias semanas, la gobernante envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con reformas a la Ley Aduanera, con el objetivo de combatir la evasión y la elusión fiscal, así como aumentar la recaudación federal “sin crear otras cargas fiscales a la ciudadanía”.