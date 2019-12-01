Fuerte granizada cubre de blanco las calles de Tizayuca, Hidalgo

Fuerte granizada cubre de blanco las calles de Tizayuca, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 20:04:18
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Tizayuca, Hidalgo, 16 de marzo de 2026.- Una fuerte lluvia acompañada de granizo sorprendió a habitantes del municipio de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, donde varias calles quedaron cubiertas de blanco tras la caída de hielo.

El fenómeno meteorológico provocó encharcamientos en diversas vialidades del municipio, lo que generó complicaciones para la circulación de vehículos durante varios momentos de la precipitación.

Ante esta situación, autoridades y cuerpos de emergencia exhortaron a la población a conducir con precaución para evitar accidentes derivados de las condiciones del pavimento y la acumulación de agua.

Asimismo, recomendaron disminuir la velocidad, encender las luces de los vehículos y evitar atravesar zonas donde el agua se haya acumulado, a fin de prevenir incidentes.

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