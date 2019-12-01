“Fue lo que decidió el juez”: Claudia Sheinbaum sobre libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 10:07:32

Ciudad de México, 25 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio su opinión sobre la decisión de un juez de dejar en libertad condicional al pugilista mexicano Julio César Chávez Jr., quien llevará su proceso penal fuera de la cárcel.

“Fue lo que decidió el juez. Hasta ahí”, fue lo que dijo Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina.

La mandataria mexicana evitó polemizar sobre el tema pero la realidad es que Chávez Jr. será llevado a juicio por los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, aunque su proceso lo llevará en libertad.

El abogado del hijo de la leyenda, Rubén Fernando Benítez, afirmó que no existen evidencias de que su cliente esté ligado a la facción de La Chapiza u otra dentro del Cártel de Sinaloa, por lo que el acusado no tiene vínculo con actividades criminales.