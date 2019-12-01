Frente frío y 'Trudy' provocarán lluvias fuertes en varios estados

Frente frío y 'Trudy' provocarán lluvias fuertes en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 09:20:28
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Ciudad de México, a 17 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 2 y el huracán ‘Trudy’ provocarán lluvias torrenciales en varios estados del país, además de fuertes vientos, oleaje elevado y un marcado descenso de temperatura en gran parte de México.

En ese sentido se esperan lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, el oeste, centro y sur de Tabasco, el norte y este de Oaxaca, el norte de Chiapas, así como en la costa y el sur de Jalisco, Colima y el sur y la costa de Michoacán.

Mientras tanto, el ciclón continuará frente a las costas de Michoacán y Colima, con lluvias intensas en el suroeste de Guerrero y fuertes en el sur de Nayarit.

También se pronostican rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Igualmente, el pronóstico contempla lluvias intensas en el norte y sureste de Puebla; muy fuertes en Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y fuertes en Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Sonora y San Luis Potosí.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de octubre:

  • Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (norte y sureste) y Guerrero (suroeste).

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (centro y sur), Baja California Sur, Sonora (oeste), San Luis Potosí (sureste), Nayarit (sur) y Querétaro (norte).

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Aguascalientes.

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