Frente frío y 'Trudy' provocarán lluvias fuertes en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Octubre de 2026 a las 09:20:28

Ciudad de México, a 17 de octubre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 2 y el huracán ‘Trudy’ provocarán lluvias torrenciales en varios estados del país, además de fuertes vientos, oleaje elevado y un marcado descenso de temperatura en gran parte de México.

En ese sentido se esperan lluvias torrenciales en el sur de Veracruz, el oeste, centro y sur de Tabasco, el norte y este de Oaxaca, el norte de Chiapas, así como en la costa y el sur de Jalisco, Colima y el sur y la costa de Michoacán.

Mientras tanto, el ciclón continuará frente a las costas de Michoacán y Colima, con lluvias intensas en el suroeste de Guerrero y fuertes en el sur de Nayarit.

También se pronostican rachas de viento de 80 a 90 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Igualmente, el pronóstico contempla lluvias intensas en el norte y sureste de Puebla; muy fuertes en Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y fuertes en Querétaro, Baja California, Baja California Sur, Sonora y San Luis Potosí.

Pronóstico de lluvias para hoy 17 de octubre: