Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 19:44:45

Ciudad de México, 17 de noviembre de 2026.- Las bajas temperaturas y las lluvias continuarán en distintas partes de México debido a la llegada de un nuevo frente frío, que traerá cambios en el clima durante los próximos días.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 7 avanzará por el noroeste del país, mientras que el número 6 seguirá afectando otras regiones.

Entre los estados que podrían registrar las temperaturas más bajas se encuentran Chihuahua, Durango y Baja California, donde el frío podría llegar hasta los cinco grados bajo cero en algunas zonas montañosas.

Por otro lado, se esperan lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También podrían presentarse precipitaciones en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Además, se pronostican fuertes vientos en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en algunas zonas de Oaxaca y Chiapas.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población abrigarse durante las mañanas y noches, mantenerse atenta a los avisos del clima y tomar precauciones en caso de lluvias.