Frente frío número 27 seguirá ocasionando heladas y posibles nevadas en varias regiones del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 22:47:24
Ciudad de México, a 6 de enero de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del tiempo para México correspondiente al miércoles 7 de enero de 2026, en el que se anticipa la continuidad de condiciones invernales, con heladas y posibles nevadas en diversas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, el frente frío número 27 se localizará sobre el noroeste del país y, al combinarse con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará lluvias y chubascos acompañados de rachas intensas de viento. Estas condiciones podrían derivar en precipitaciones fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de la caída de nieve o aguanieve en zonas altas de dichas entidades.
Asimismo, una línea seca instalada en Coahuila favorecerá vientos con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, el aporte de humedad proveniente del océano Pacífico y del mar Caribe generará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional.

En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios mantendrá condiciones de cielo mayormente despejado y baja probabilidad de lluvias en amplias zonas del país. No obstante, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y la noche, con heladas al amanecer en regiones de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Según el reporte del SMN, organismo adscrito a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este 7 de enero se prevén las siguientes temperaturas mínimas:

  • De -10 a -5 grados Celsius, con heladas durante la madrugada, en zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 grados Celsius, también con heladas, en áreas montañosas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
