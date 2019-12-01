Frente frío mantendrá lluvias intensas en gran parte del país

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una vaguada polar ocasionará chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente y centro del país.
En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).
Pronóstico de lluvias para el 18 de marzo de 2026:
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
- Sisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste).
- De 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles:
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y CDMX.