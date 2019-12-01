Frente frío mantendrá lluvias intensas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 07:27:46

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que una vaguada polar ocasionará chubascos y lluvias fuertes en Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias e intervalos de chubascos en zonas del noreste, oriente y centro del país.

En contraste, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (sur y suroeste), Guerrero (sur y suroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (sur).

Pronóstico de lluvias para el 18 de marzo de 2026:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas y Quintana Roo.

: Chiapas y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Sisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 40 a 45 °C : Baja California (noreste).

: Baja California (noreste). De 35 a 40 °C : Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste).

: Sonora, Chihuahua, Durango (noroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla (suroeste). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este miércoles: