Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 08:19:03

Ciudad de México, a 18 de noviembre 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 6 generará lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias fuertes en Campeche y Quintana Roo, así como chubascos en San Luis Potosí, Puebla y Yucatán.

Mientras tanto, el frente frío número 7 ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en estados del occidente y centro de la República Mexicana.

Además, se prevén mínimas de -5 a 0 °C en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango.

Al tiempo que las máximas temperaturas serán de 35 a 40 °C en el sur de Sonora, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero y costas de Oaxaca y Chiapas.

Por último, en la CDMX y Edomex habrá chubascos; la capital registrará mínimas de 10 a 12 °C y máximas de 21 a 23 °C.