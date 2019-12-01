Frente frío 41 provocará lluvias muy fuertes en el sureste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 07:28:44

Ciudad de México, a 17 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío 41 e desplazará sobre la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias muy fuertes a intensas en dicha península, así como en el sureste mexicano, además de lluvias puntuales torrenciales en Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

Igualmente, la masa de aire ártico asociada al fenómeno cubrirá gran parte del territorio nacional y generará ambiente muy frío a frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente gélido en Chihuahua y Durango.

Asimismo, continúan condiciones para la caída de aguanieve o nieve en los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Pronóstico de lluvias para el 17 de marzo de 2026:

Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : Tabasco (sur) y Chiapas (norte).

: Tabasco (sur) y Chiapas (norte). Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Oaxaca (noreste), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste) y Quintana Roo (este y suroeste).

: Oaxaca (noreste), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste) y Quintana Roo (este y suroeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Yucatán.

: Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.

: Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.

: Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.

: Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco. Caída de aguanieve o nieve en los volcanes: Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: