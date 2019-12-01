Frente frío 41 provocará lluvias muy fuertes en el sureste del país

Ciudad de México, a 17 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que el frente frío 41 e desplazará sobre la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias muy fuertes a intensas en dicha península, así como en el sureste mexicano, además de lluvias puntuales torrenciales en Tabasco (sur) y Chiapas (norte).
Igualmente, la masa de aire ártico asociada al fenómeno cubrirá gran parte del territorio nacional y generará ambiente muy frío a frío al amanecer en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como ambiente gélido en Chihuahua y Durango.
Asimismo, continúan condiciones para la caída de aguanieve o nieve en los volcanes Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
Pronóstico de lluvias para el 17 de marzo de 2026:
- Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Tabasco (sur) y Chiapas (norte).
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (sur), Campeche (este y suroeste) y Quintana Roo (este y suroeste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Michoacán.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí y Jalisco.
- Caída de aguanieve o nieve en los volcanes: Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, la Malinche, Sierra Negra, Cofre de Perote y Pico de Orizaba.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua (suroeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Estado de México (suroeste), Morelos y Puebla (suroeste).
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.