Frente Frío 34 provocará descenso de temperatura, vientos intensos y posible nieve

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Febrero de 2026 a las 12:17:27

Ciudad de México, 12 de febrero del 2026.- El avance del Frente Frío número 34 y una vaguada polar sobre el noroeste del país, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará este jueves un marcado descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas altas.

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), emitió una serie de recomendaciones preventivas para la población en las entidades más afectadas.

En estados como Baja California, Sonora y Chihuahua se prevé posible nevada en la Sierra de San Pedro Mártir, así como heladas en regiones elevadas de las Mesas del Norte y Central.

Las autoridades sugieren vestir varias capas de ropa para conservar el calor corporal y extremar cuidados dentro del hogar.

En caso de utilizar calentadores o chimeneas, es fundamental mantener ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y apagarlos antes de dormir.

También se recomienda reforzar el sistema inmunológico con vitamina C, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora en el noroeste y en el Istmo de Tehuantepec. Por ello, se pide asegurar techos, láminas, puertas y ventanas, además de retirar objetos sueltos en azoteas o balcones. En la vía pública, se aconseja evitar zonas cercanas a espectaculares, árboles, bardas dañadas o cables eléctricos. Conductores en carretera, particularmente en Sonora y Chihuahua, deberán manejar con precaución.

En zonas costeras, el pronóstico indica oleaje de hasta 2.5 metros en la costa occidental de Baja California, el Golfo de Tehuantepec y los litorales de Jalisco y Colima. Las autoridades marítimas exhortan a la comunidad naviera a atender las indicaciones de las Capitanías de Puerto.

Asimismo, se esperan lluvias aisladas y chubascos en regiones del noroeste y sureste del país. Para evitar encharcamientos e inundaciones, se solicita no arrojar basura en calles y alcantarillas. En caso de conducir bajo lluvia o neblina, se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y mantener las luces encendidas.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las medidas preventivas para reducir riesgos.