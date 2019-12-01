Frente Frío 33 provocará lluvias intensas, vientos fuertes y ambiente gélido en gran parte del país: Protección Civil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 10:21:36
Ciudad de México, 5 de febrero del 2026.- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el desplazamiento del Frente Frío número 33 y su masa de aire polar generarán condiciones meteorológicas adversas este jueves en diversas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican lluvias puntuales intensas en las regiones Huasteca y Olmeca de Veracruz, así como en Oaxaca, lo que podría incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de provocar encharcamientos y deslaves en zonas de ladera. Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a evitar cruzar corrientes de agua y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Asimismo, persistirá el evento de “Norte”, con rachas de viento de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas, mientras que en las costas de Veracruz se esperan vientos de hasta 90 km/h. Estas condiciones podrían ocasionar la caída de árboles, anuncios espectaculares y cableado eléctrico, por lo que se recomienda asegurar objetos y evitar transitar cerca de estructuras inestables.

En las zonas costeras de Tabasco y la Península de Yucatán, el oleaje elevado representa un riesgo para la navegación marítima, por lo que se pidió respetar las restricciones emitidas por las capitanías de puerto.

El ambiente frío a muy frío continuará en el norte, centro y oriente del país, con presencia de heladas y densos bancos de niebla que reducirán la visibilidad en carreteras. Además, existe probabilidad de nieve o aguanieve en las cimas del Nevado de Toluca, Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, por lo que se recomienda limitar el ascenso a estas zonas.

Las autoridades insistieron en extremar cuidados con niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, asegurando el uso de ropa térmica y evitando la exposición prolongada al frío.

