Frente frío 3 provocará lluvias en varios estados; Michoacán entre las entidades afectadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 22:57:41

Ciudad de México, a 23 de octubre de 2026.- El avance del frente frío número 3 y su interacción con otros sistemas atmosféricos mantendrán condiciones favorables para las lluvias en distintas regiones de México, con precipitaciones fuertes en entidades del norte y occidente, entre ellas Michoacán, de acuerdo con el pronóstico meteorológico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado, se prevén lluvias fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en zonas de Sonora, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En Chihuahua se esperan precipitaciones de mayor intensidad, con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

El sistema frontal interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, condiciones que favorecerán las precipitaciones y las rachas de viento, principalmente en el norte y noroeste del país.

Asimismo, se pronostican chubascos en entidades como Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. En zonas serranas de diversas entidades se esperan temperaturas mínimas de entre cero y cinco grados Celsius.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, mientras que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. También se prevé la posible caída de aguanieve en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de Protección Civil, evitar cruzar corrientes de agua y extremar precauciones al conducir por carreteras con lluvia o bancos de niebla.