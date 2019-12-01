Frente frío 27 genera lluvias intensas y bajas temperaturas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Enero de 2026 a las 09:19:36

Ciudad de México, a 10 de enero 2026.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 2027 recorrerá la vertiente del golfo de México y generará lluvias puntuales intensas en Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste y norte) y Tabasco; puntuales muy fuertes en Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche; puntuales fuertes en San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte), así como chubascos en Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Además, la masa de aire polar originará un marcado descenso de las temperaturas en la mayor parte del territorio nacional, así como evento de “Norte” intenso en las costas del golfo de México.

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de enero:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (Sierra Nororiental y Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Olmeca), Tabasco, Oaxaca (este) y Chiapas (noroeste y norte).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte), Veracruz (Totonaca, Papaloapan y Los Tuxtlas) y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja) y Oaxaca (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (Sotavento y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy: