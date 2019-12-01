Frente frío 25 mantendrá lluvias fuertes y bajas temperaturas en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 07:27:58

Ciudad de México, a 30 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que el frente frío 25 se extenderá sobre la península de Yucatán y mantendrá interacción con una vaguada en altura, por lo que ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región.

Dicho frente frío también propiciará lluvias puntuales intensas en el oriente y sureste del país; con precipitaciones puntuales torrenciales en zonas de Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de lluvias para el 30 de diciembre de 2025:

Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Oaxaca (noreste), Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y Tabasco (oeste).

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Papaloapan) y Chiapas.

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas), Campeche y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Valle Serdán), Veracruz (Nautla, Capital y Sotavento) y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Hidalgo y Tlaxcala.

Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve (durante la mañana): cimas del Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora y Durango (oeste).

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: