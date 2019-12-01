Frente frío 22 provocará lluvias en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 07:14:30

Ciudad de México, a 19 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 22 se extenderá sobre el norte del golfo de México y noreste del país, lo que ocasionará lluvias en varias entidades.

Además, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y el sureste del territorio nacional ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte y este), Tabasco (sur y este) y Campeche (centro y suroeste).

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

Pronóstico de lluvias para el 19 de diciembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (sur y este), Chiapas (norte y este) y Campeche (centro y suroeste).

Tabasco (sur y este), Chiapas (norte y este) y Campeche (centro y suroeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

: Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas). Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo). De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes: