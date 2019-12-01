Frente frío 22 provocará lluvias en varios estados

Ciudad de México, a 19 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el frente frío número 22 se extenderá sobre el norte del golfo de México y noreste del país, lo que ocasionará lluvias en varias entidades.
Además, un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México y el sureste del territorio nacional ocasionarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte y este), Tabasco (sur y este) y Campeche (centro y suroeste).
También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.
Pronóstico de lluvias para el 19 de diciembre de 2025:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (sur y este), Chiapas (norte y este) y Campeche (centro y suroeste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca (norte y este).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
- De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este viernes:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.