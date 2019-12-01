Frente frío 13 afectará gran parte del país

Frente frío 13 afectará gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 07:14:30
Ciudad de México, a 10 de noviembre 2025.– El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 13 y su masa ártica cubrirán  la mayor parte del territorio mexicano y generarán lluvias fuertes a intensas en el sureste del país, incluida dicha península.

Además, se  esperan lluvias puntuales torrenciales en Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Pronóstico de lluvias para el 10 de noviembre de 2025:

  • Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (regiones Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte y este).
  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca y Nautla), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste y sur).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas).
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (región Sierra Baja), Campeche (suroeste) y Quintana Roo (costa).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí (este), Querétaro (región Sierra Gorda), Tlaxcala y Yucatán.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Estado de México y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

