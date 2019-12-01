Frente frío 11 entrará por el noroeste de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 07:26:29

Ciudad de México, a 27 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío 11 ingresará por el noroeste del país y ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h, así como oleaje de dos a tres metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California.

Por otra parte, canales de baja presión originarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec y costas de Quintana Roo.

Pronóstico de lluvias para hoy 27 de octubre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo.

: Chiapas (noreste), Tabasco (este), Campeche (suroeste) y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz (región Olmeca) y Yucatán. Aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas (regiones Mante y Centro), San Luis Potosí (región Altiplano), Veracruz (regiones Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Estado de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: