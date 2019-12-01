Fracking sustentable "no existe"; organizaciones civiles responden a Sheinbaum

Ciudad de México, a 10 de abril 2026.- Más de 80 organizaciones civiles (ONG), entre ellas la Alianza mexicana contra el ‘fracking’, señalaron que las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en las que indica que su administración explora la posibilidad de aplicar dicha técnica de manera sustentable, “pueden sonar prometedoras en el discurso, pero en los hechos no existe”.

A través de un comunicado, las ONG´s indicaron que el hecho de que la mandataria mexicana planteara esa posibilidad de explotación de gas natural y anunciara la integración de un comité científico para evaluar si esa acción es viable “se trata de un giro político que contradice el compromiso del Gobierno de Sheinbaum de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking en el país”.

Igualmente, los inconformes señalaron que la evidencia científica que demuestra los riesgos y efectos nocivos por el desarrollo de la técnica de fracturación hidráulica ha sido compilada por científicos independientes y de Estados Unidos desde hace 15 años, quienes han organizado de forma rigurosa más de 2.300 estudios científicos.

Además, la organizaciones comentaron que en la conferencia matutina de la jefa del Ejecutivo federal del pasado 8 de abril, se mencionó la posibilidad del uso de agua residual tratada, agua congénita producida por campos petroleros en etapas avanzadas de explotación e incluso agua de mar, pero este uso de agua ha sido probado en diferentes zonas de Estados Unidos y no se ha vuelto una práctica común debido a sus elevados costos, de entre 5 y 10 millones de dólares por instalación.

También expresaron que “la soberanía energética no se logrará a través de la extracción de las reservas menguantes de gas en México. Aún cuando se pudiera extraer todo el gas que hay en nuestro subsuelo, este sería insuficiente para abastecer la creciente demanda de gas fósil”.