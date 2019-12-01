Fotografía de generación de estudiantes de la Universidad Veracruzana termina en tragedia en Xalapa; colapsa tarima dejando 18 lesionados

Xalapa, Veracruz, a 2 de marzo de 2026.- Lo que debía ser un momento de celebración para estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana (UV), terminó en un incidente que movilizó a cuerpos de emergencia en Xalapa, cuando una de las tarimas instaladas para la fotografía de generación colapsó mientras alumnas y alumnos posaban, provocando que varios de ellos cayeran al suelo y sufrieran lesiones.

El percance ocurrió alrededor de las 9:00 horas, lo que generó la llegada de ambulancias al lugar para brindar atención médica inmediata. De acuerdo con el reporte preliminar emitido hacia las 9:30 horas, 18 estudiantes resultaron lesionados, y 16 de ellos fueron trasladados a la Policlínica para una valoración más detallada.

El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, confirmó la cifra de personas afectadas y señaló en una breve entrevista que, hasta el momento, ninguno presentaba heridas de gravedad. Añadió que acudiría personalmente a la unidad médica para supervisar que el alumnado reciba la atención adecuada.

La empresa encargada de la sesión fotográfica, Port’s, quedó en el centro de los señalamientos tras el accidente. Padres y madres de familia de los estudiantes lesionados no descartan emprender acciones legales para deslindar responsabilidades. Por su parte, el rector calificó como lamentable lo ocurrido y adelantó que se revisarán y regularán los procedimientos relacionados con las fotografías de generación, una vez que se garantice la recuperación de los jóvenes afectados.