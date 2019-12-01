Fortalecen con equipamiento al Centro de Identificación Humana en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 15:34:30

Guadalajara, Jalisco, 13 de diciembre de 2025.- Para fortalecer los procesos de identificación humana, el análisis antropológico y la documentación de lesiones o elementos balísticos en personas fallecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), adquirió tres equipos de Rayos X digitales.

De esta manera, dos equipos se emplean en el área de Imagenología del Centro de Identificación Humana, para brindar apoyo directo a médicos y odontólogos forenses; mientras que el tercer equipo será enviado a la Delegación Altos Norte, con sede en el municipio de Lagos de Moreno.

El alcance de los estudios es la toma de radiografías a cuerpos y segmentos anatómicos como los son cráneo, cuello, tórax, abdomen, columna, cervical y otros.

La participación de los radiólogos tiene un alcance diverso en diferentes tareas que realiza el IJCF. Por ejemplo, en materia de Identificación Humana, realizan la documentación de material de osteosíntesis y/o prótesis quirúrgicas, fracturas remodeladas, variantes anatómicas y elementos odontológicos.

Además, con las Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), se hace el levantamiento de radiografías sistemáticas para obtener elementos identificativos comparables antemortem–postmortem.

La tecnología de Rayos X también se implementa para la localización de proyectiles o fragmentos en el interior del cuerpo de las personas fallecidas; lo anterior en apoyo al Servicio Médico Forense.

Los equipos adquiridos cuentan con un sistema que ofrece radiografías digitales, con protocolos estandarizados y archivo sistematizado.

Para su mejor manejo y traslado tienen sistema de rodado, así como pantalla táctil y una estación de trabajo tablet móvil.

La inversión para la adquisición de los tres equipos de Rayos X fue de 3 millones 949 mil 800 pesos.