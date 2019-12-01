Fortalecen con equipamiento al Centro de Identificación Humana en Jalisco

Fortalecen con equipamiento al Centro de Identificación Humana en Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 15:34:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 13 de diciembre de 2025.- Para fortalecer los procesos de identificación humana, el análisis antropológico y la documentación de lesiones o elementos balísticos en personas fallecidas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), adquirió tres equipos de Rayos X digitales.

De esta manera, dos equipos se emplean en el área de Imagenología del Centro de Identificación Humana, para brindar apoyo directo a médicos y odontólogos forenses; mientras que el tercer equipo será enviado a la Delegación Altos Norte, con sede en el municipio de Lagos de Moreno.

El alcance de los estudios es la toma de radiografías a cuerpos y segmentos anatómicos como los son cráneo, cuello, tórax, abdomen, columna, cervical y otros.

La participación de los radiólogos tiene un alcance diverso en diferentes tareas que realiza el IJCF. Por ejemplo, en materia de Identificación Humana, realizan la documentación de material de osteosíntesis y/o prótesis quirúrgicas, fracturas remodeladas, variantes anatómicas y elementos odontológicos.

Además, con las Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI), se hace el levantamiento de radiografías sistemáticas para obtener elementos identificativos comparables antemortem–postmortem.

La tecnología de Rayos X también se implementa para la localización de proyectiles o fragmentos en el interior del cuerpo de las personas fallecidas; lo anterior en apoyo al Servicio Médico Forense.

Los equipos adquiridos cuentan con un sistema que ofrece radiografías digitales, con protocolos estandarizados y archivo sistematizado.

Para su mejor manejo y traslado tienen sistema de rodado, así como pantalla táctil y una estación de trabajo tablet móvil.

La inversión para la adquisición de los tres equipos de Rayos X fue de 3 millones 949 mil 800 pesos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llegan 31 agentes motorizados a Zamora y Jacona, Michoacán, reforzarán acciones operativas
A nombre de máximo líder de Jalisco, grupo armado se deslinda en video de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Volcadura de autobús en Hidalgo deja al menos 5 muertos y 20 lesionados
Accidente en Paseo de la República cobró la vida de una persona 
Más información de la categoria
A nombre de máximo líder de Jalisco, grupo armado se deslinda en video de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Concluyen obras de rehabilitación en Palacio de Justicia tras disturbios de octubre, daños suman 350 mil pesos
Abogado defensor abandona a periodista Alejandro
Niegan amparo a Juan Bernardo Corona, mano derecha de Silvano Aureoles: Lo dejan al borde de la captura
Comentarios