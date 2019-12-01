Fortalece INFOSPE formación de estudiantes con intercambio académico internacional en Colombia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 23:19:54

Guanajuato, Gto.,18 de octubre de 2026.- Estudiantes de nivel superior y posgrado del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado (INFOSPE) participaron en el Congreso Internacional de Criminología y Ciencia Forense “Dr. Elías Carranza”, realizado en Cartagena de Indias, Colombia.

El encuentro, organizado por el Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica (CIECRIM), reunió a especialistas, académicos y estudiantes para analizar tendencias y desafíos vinculados con la criminología, la investigación forense y la evolución de los fenómenos que impactan en la seguridad y la justicia.



Bajo el lema “Criminología, Ética y Nuevos Desafíos del Futuro”, las jornadas permitieron contrastar experiencias y ampliar la discusión sobre la manera en que estas disciplinas deben responder a escenarios cada vez más complejos.

La participación de estudiantes del INFOSPE permitió complementar su formación con perspectivas internacionales y fortalecer competencias relacionadas con el análisis, la investigación, la ética profesional y el respeto a los derechos humanos.

Estas capacitaciones adquieren relevancia en la formación de perfiles vinculados con la seguridad pública, al permitir que las y los futuros profesionistas no se limiten al aprendizaje en el aula, sino que conozcan debates, metodologías y experiencias desarrolladas en otros contextos.

La Secretaría de Seguridad y Paz continuará impulsando oportunidades de formación y vinculación académica que fortalezcan las capacidades de quienes se preparan para servir desde las instituciones de seguridad pública.