FNLS recrimina a Gobierno de Michoacán por negarse a escuchar su Pliego Petitorio

FNLS recrimina a Gobierno de Michoacán por negarse a escuchar su Pliego Petitorio
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 14:52:31
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Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026.– En el marco del 107 aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) se manifestaron en Morelia, concluyendo su protesta frente a Palacio de Gobierno, donde una comitiva de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) recibió su pliego petitorio.

El representante del FNLS, Jesús Camargo, recriminó la falta de atención por parte de las autoridades estatales, señalando que, a pesar de solicitar audiencias por escrito, siempre son enviados con funcionarios que solo escuchan, pero no resuelven.

Camargo recordó que, en su protesta, reafirmaron su rechazo a las políticas agrarias consideradas "antipopulares", criticando la falta de apoyo al pequeño productor.

Durante la manifestación   golpearon a un trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública y le arrebataron un celular. 

Mientras circulaban por el primer cuadro de la ciudad, a inmediaciones de Palacio de Gobierno, demandaban a los ciudadanos no circular ni en vehículo ni en bicicleta, lo que originó altercados entre los integrantes del FNLS y la población.

El Frente Nacional insistió en que su manifestación fue pacífica y con la única intención de ser atendidos.

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