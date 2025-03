Fiscalía de Jalisco omite protocolos de investigación, señala colectivo de búsqueda

Guadalajara, Jalisco, a 20 de marzo de 2025.- Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza expresó su descontento por el mal manejo de las autoridades estatales en el rancho Izaguirre al asegurar que la Fiscalía de Jalisco no sigue los protocolos correspondientes.

“Era algo que ya sabíamos que la Fiscalía no realiza los procesamientos de manera adecuada, no realiza aseguramientos de manera adecuada, no hace los actos de investigación que tiene que hacer, no sigue los protocolo”, declaró.

Acusó de negligencia a la Fiscalía estatal en la recolección de pruebas, pues dijo que el personal nunca recolectó huellas ni hubo dictámenes sobre los operativos realizado en septiembre de 2024.

“Es penoso escuchar que hasta que les fueron robados tres vehículos en el inmueble y que el personal nunca recolectó huellas, que no hay dictámenes y que estuvo seis meses 'abandonado' el rancho. Ahora, nos queda esperar a que la poca información que tiene la FE sea enviada inmediatamente a las autoridades federales porque es necesario que las familias de personas desaparecidas tengan respuestas y la averiguación llegue a término”, mencionó.

Respecto a las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero,en las que señala que los colectivos pueden deben acudir al Ministerio Público para aportar pruebas que ayuden a la investigación, cuestionó si las autoridades podrán garantizar la seguridad de quienes acudan a declarar.

Por último, sentenció que serán las autoridades las que deberán rendir cuentas a los familiares de víctimas de desaparición.