Finaliza el Certamen Estatal Linda Campechana 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 20:10:05

Campeche, Campeche, 12 de diciembre de 2025.- Rosa Icela Vergara Cortez del municipio de Candelaria conquistó el título del Certamen Estatal «Linda Campechana 2026» en una noche memorable que celebró la tradición y cultura de nuestro pueblo en la Concha Acústica «Dr. Héctor Pérez Martínez» del Barrio de San Román.

La ganadora del concurso, organizado por el Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, destacó por su porte y conocimiento de las tradiciones campechanas, así como su representación auténtica de los valores que definen a la mujer de Candelaria. La secretaria de Gobierno Liz Hernández impuso la banda.

Asimismo, Enrique Castilla Magaña, Vicepresidente del Comité del Certamen, impuso banda a la señorita Simpatía, Sofía Celeste Ortega Horta de Seybaplaya, y Fotogenia, a Meredith Esmeralda Bautista Ojeda de Escárcega, mientras que la Directora General del Instituto de Cultura y Artes del Estado de Campeche, Mónica Sosa Rodríguez, impuso la banda Señorita Elegancia a la representante de Campeche, Perlita Esmeralda Farfán Hernández.

El Certamen Estatal «Linda Campechana 2026» tuvo como objetivo revalorar y fortalecer esta tradición como una manifestación de identidad cultural, promoviendo el uso de trajes regionales de Sarao y El Palmar.

Participaron con garbo y alegría Perlita Esmeralda Farfán Hernández de Campeche, Sofía Celeste Ortega Horta de Seybaplaya, Nuria Tajer Molina de Tenabo, Meredith Esmeralda Bautista Ojeda de Escárcega, Elizabeth Medina Hernández de Hecelchakán, Martha Andrea del Socorro Rodríguez Oxte de Palizada, Jaireth del Carmen Cordova Ortiz de Carmen, Maricruz Kanter Piña de Hopelchén, Sulangel Natalie López Cosgalla de Champotón y Rosa Icela Vergara Cortez de Candelaria. Todas ellas demostraron el amor por la identidad campechana, sus conocimientos sobre las tradiciones, historia y riqueza cultural de Campeche.

La velada estuvo marcada por el esplendor de los trajes regionales que desfilaron majestuosamente por la pasarela ante un público entusiasta al ritmo de los temas interpretados por la Banda de Música del Gobierno del Estado de Campeche, bajo la dirección del maestro Enrique Canabal Ávila.

La música regional, la danza del Ballet Folclórico del Estado «Luisa María Sosa Illescas», con la dirección del maestro Jorge Blancas, acompañaron cada momento del certamen mientras el color de los trajes típicos y la animación del público crearon un ambiente festivo vibrante.

El difícil veredicto estuvo a cargo del jurado calificador conformado por Cynthia Rosaura Hernández Rath, Mirna Sosa Illescas, Pedro José Moreno Mendoza, Luis Eduardo Ordoñez y Margarita Jaramillo.

La entrada libre permitió que familias enteras disfrutaran de esta celebración que honró el legado cultural de Campeche, reafirmando el compromiso del Gobierno de Todos que encabeza Layda Sansores San Román con la preservación y promoción de las tradiciones del estado y reconociendo en la mujer campechana un pilar fundamental de nuestra identidad.