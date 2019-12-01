Tlaxcala, Tlaxcala, a 18 de noviembre 2026.- Financiera para el Bienestar (FINABIEN), en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Tlaxcala, llevó a cabo la entrega de 38 créditos "Libertad Mujer" en beneficio de emprendedoras tlaxcaltecas, con una inversión total de 745 mil pesos. El objetivo es fortalecer el desarrollo de sus actividades productivas y contribuir a su autonomía económica.

Esta acción es posible gracias a la coordinación interinstitucional entre el Gobierno del Estado de Tlaxcala, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la Secretaría de las Mujeres de la entidad y FINABIEN. Con ello, se acercan alternativas de financiamiento que favorecen el bienestar y la independencia financiera de las mujeres beneficiadas.

En representación de la directora general de FINABIEN, Rocío Mejía Flores, la directora de Planeación e Inclusión Financiera, Elia Eugenia López Mandujano, destacó que el Crédito Libertad Mujer permite adquirir materias primas, insumos y herramientas para dar continuidad a sus negocios. Asimismo, señaló que este esquema representa una alternativa real para quienes enfrentan barreras de acceso a la banca tradicional y buscan salir adelante mediante una actividad productiva.

Por su parte, la vicefiscal general de Justicia del Estado de Tlaxcala, Aurora Sánchez Fuentes, subrayó que la colaboración con FINABIEN brinda apoyo a mujeres que atraviesan situaciones de violencia para acceder a recursos que les permitan iniciar o consolidar un negocio propio. Agregó que lograr la independencia económica es fundamental para ampliar su libertad y capacidad en la toma de decisiones.

En representación de las beneficiarias, Josefina George Pluma agradeció el respaldo de los tres niveles de gobierno y expresó que este financiamiento representa una oportunidad tangible para construir un futuro libre de violencia.

En la ceremonia también estuvieron presentes Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF Tlaxcala y representante de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros; la diputada Lorena Ruiz García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas del Congreso del Estado; Rosario Adriana Mendieta Herrera, secretaria de las Mujeres de Tlaxcala, así como las beneficiarias del programa.

Más tarde, en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal de Santo Toribio Xicohtzingo, autoridades del ayuntamiento y de Financiera para el Bienestar firmaron un convenio de colaboración para promover los Créditos a la Palabra y difundir los servicios de la institución en las 14 sucursales que tiene FINABIEN en todo el Estado de Tlaxcala. Esta iniciativa busca acercar programas financieros y sociales a quienes más los necesitan, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Durante la firma del convenio, el presidente municipal de Santo Toribio Xicohtzingo, Juan Ramírez Ávalos, destacó que este acuerdo permitirá agilizar la entrega de apoyos municipales a personas beneficiarias de becas educativas y programas dirigidos a pacientes con enfermedades renales. Señaló que la Tarjeta FINABIEN es un buen instrumento financiero que facilita el acceso a los recursos económicos de manera más rápida, segura y sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Por su parte, la representante de FINABIEN, Elia Eugenia López Mandujano, reiteró que la tarjeta FINABIEN permitirá a las personas beneficiarias acceder de forma segura a sus recursos, promover el ahorro y participar en acciones de capacitación financiera que contribuyan a mejorar su bienestar económico.

En el mismo sentido, el gerente estatal de FINABIEN en Tlaxcala, Óscar Robles Avilés, reconoció la disposición del gobierno municipal para fortalecer la presencia de la institución en el municipio.

A través del Crédito Libertad Mujer y del convenio de colaboración suscrito con el municipio de Santo Toribio Xicohtzingo, FINABIEN mantiene su compromiso de acercar opciones de financiamiento justo que impulsen a las mujeres con proyectos productivos y fortalezcan su independencia económica.