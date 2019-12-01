Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Noviembre de 2026 a las 22:56:35

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2026.- La investigación federal por la fumigación de un parque en Monterrey, Nuevo León, durante la temporada migratoria de la mariposa monarca, avanzó con un requerimiento de información dirigido a las autoridades estatales, a fin de esclarecer las circunstancias en que se realizaron los trabajos y determinar si existieron daños a ejemplares de esta especie protegida.

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al director general de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Luis Andrés Herrera Sosa, documentación y datos relacionados con la aplicación de sustancias químicas en el Parque Sierra Alta, luego de iniciar una carpeta de investigación por posibles delitos contra la biodiversidad.

Los hechos denunciados habrían ocurrido el pasado 12 de noviembre, cuando personal de una empresa privada contratada por la diputada local Lorena de la Garza Venecia realizó labores de fumigación en el sitio, presuntamente sin contar con autorización de las autoridades competentes y con posibles afectaciones a mariposas monarca.

Mediante un oficio fechado el 20 de noviembre, la Fiscalía pidió a la dependencia estatal informar si recibió solicitudes o autorizaciones para efectuar fumigaciones en el parque, así como precisar si sus funcionarios tuvieron conocimiento de los trabajos y realizaron alguna inspección tras lo ocurrido.

También requirió datos sobre la posible muerte de ejemplares de mariposa monarca u otras especies silvestres protegidas, además de copias certificadas de los documentos y antecedentes que puedan contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La autoridad federal estableció un plazo de tres días hábiles para entregar la información solicitada y advirtió que, en caso de incumplimiento injustificado, los servidores públicos responsables podrían recibir una multa equivalente a 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La investigación busca determinar si la fumigación provocó daños a la fauna silvestre y establecer las posibles responsabilidades, en un caso que generó cuestionamientos por la aplicación de insecticidas en una zona utilizada por la mariposa monarca durante su recorrido migratorio.