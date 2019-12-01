Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones sobre diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza Cázares.

La fiscal general, Ernestina Godoy, confirmó que los involucrados fueron citados a comparecer ante el Ministerio Público Federal como parte de las diligencias que realiza la institución para esclarecer las acusaciones. Indicó que las indagatorias continúan y que la dependencia abrió una carpeta propia para analizar los señalamientos.

Godoy precisó que, hasta el momento, el gobierno de México no ha recibido una solicitud formal de extradición acompañada de las pruebas correspondientes por parte de Estados Unidos, por lo que la Fiscalía se mantiene a la espera de la documentación necesaria para atender ese procedimiento.

La titular de la FGR sostuvo que las investigaciones se realizan sin distinción política y que la institución dará seguimiento a las denuncias que lleguen a sus manos, con base en los elementos disponibles y no en señalamientos sin sustento.