FGE extrae caja negra y avanza en investigación del descarrilamiento del Tren Interoceánico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Enero de 2026 a las 12:19:35
Ciudad de México, a 3 de enero 2026.- La Fiscalía General de la República informó que ya extrajo la información de la “caja negra” de la locomotora del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec que descarriló en Oaxaca el pasado 28 de diciembre.

A través de un comunicado, indicó que aún continúan los dictámenes periciales y se integró la comparecencia del apoderado legal del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec dentro de la indagatoria por el accidente de un tren que dejó un saldo de 14 personas fallecidas y casi 100 heridas.

Asimismo, la autoridad federal  señaló que la diligencia de extracción de datos fue llevada a cabo por peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF) y con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria.

Igualmente, precisó que la caja negra “se encuentra resguardada en una bodega de indicios”, en tanto se procesa la información obtenida para robustecer los elementos técnicos de la investigación.

La institución también reportó que, como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) entregó la comparecencia del apoderado legal, en la que destacó, “se aportaron diversos indicios” que ya fueron anexados a la carpeta de investigación.

