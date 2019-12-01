Fenómenos meteorológicos generarán lluvias fuertes en casi todo el país

Fenómenos meteorológicos generarán lluvias fuertes en casi todo el país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 07:44:12
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 17 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el Monzón Mexicano y canales de baja presión ocasionarán lluvias en la mayor parte del país.

Igualmente indicó que se esperan precipitaciones puntuales intensas en Sinaloa (centro) y Durango (oeste); puntuales muy fuertes en Sonora (este) y Chihuahua (oeste y suroeste); puntuales fuertes en Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur); e intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas en zonas de Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Pronóstico de lluvias para el 17 de julio de 2026:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro) y Durango (oeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).
  • De 35 a 40 °C: Chihuahua (norte), Coahuila (noreste y suroeste), Nuevo León (norte y centro), Durango (este y oeste), Nayarit (costa), Jalisco (costa sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste, oeste y costa), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (oeste y costa), Tamaulipas (norte y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Noventa Grados
Más información de la categoria
En Uruapan, Michoacán, vinculan a proceso a presunto responsable de extorsionar a una mujer
Ultiman a topógrafo y sus dos asistentes en Acapulco, Guerrero
En Apatzingán, Michoacán desinstalan 13 cámaras "parásitas"
Aprehenden en Jalisco a presunto responsable del homicidio de un niño de 3 años
Más información de la categoria
Sismo de magnitud 7.4 sorprende y sacude a Chiapas
Gobierno federal anuncia inversión de más de 500 mil mdp en infraestructura
Michoacán está listo para el arribo de miles de tortugas marinas
En Erongarícuaro, Michoacán hallan camioneta con cuerpos
Comentarios