Fenómenos meteorológicos generarán lluvias fuertes en casi todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 07:44:12

Ciudad de México, a 17 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el Monzón Mexicano y canales de baja presión ocasionarán lluvias en la mayor parte del país.

Igualmente indicó que se esperan precipitaciones puntuales intensas en Sinaloa (centro) y Durango (oeste); puntuales muy fuertes en Sonora (este) y Chihuahua (oeste y suroeste); puntuales fuertes en Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur); e intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se esperan lluvias aisladas en zonas de Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

Pronóstico de lluvias para el 17 de julio de 2026:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro) y Durango (oeste).

Sinaloa (centro) y Durango (oeste). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.

Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.

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