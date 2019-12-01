Fenómenos meteorológicos generarán lluvias fuertes en casi todo el país

Ciudad de México, a 17 de julio 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el Monzón Mexicano y canales de baja presión ocasionarán lluvias en la mayor parte del país.
Igualmente indicó que se esperan precipitaciones puntuales intensas en Sinaloa (centro) y Durango (oeste); puntuales muy fuertes en Sonora (este) y Chihuahua (oeste y suroeste); puntuales fuertes en Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur); e intervalos de chubascos en Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
También se esperan lluvias aisladas en zonas de Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.
Pronóstico de lluvias para el 17 de julio de 2026:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro) y Durango (oeste).
- Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Jalisco (norte y oeste) y Nayarit.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste y sur), Colima, Michoacán (norte y este), Estado de México (oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Chiapas, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
- De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte).
- De 35 a 40 °C: Chihuahua (norte), Coahuila (noreste y suroeste), Nuevo León (norte y centro), Durango (este y oeste), Nayarit (costa), Jalisco (costa sur), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste, oeste y costa), Oaxaca (sur y sureste), Chiapas (oeste y costa), Tamaulipas (norte y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco, Campeche, Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (norte y sur), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte y este), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.