Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2026 a las 12:51:15

Ciudad de México a 22 de noviembre de 2026.- El expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, reconoció públicamente el trabajo de las fuerzas de seguridad federales tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, detenido durante un operativo realizado en Guasave, Sinaloa.

A través de su cuenta de X, Calderón expresó sus felicitaciones a las corporaciones que participaron en el despliegue y dirigió su mensaje a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

“Felicitaciones sinceras a las fuerzas de seguridad federales, por esta captura, me sumo a las condolencias por los militares fallecidos”, publicó el exmandatario.

El mensaje también estuvo acompañado de expresiones de solidaridad por la muerte de cuatro elementos del Ejército Mexicano durante las acciones operativas relacionadas con la detención.

La captura de Meza Flores se concretó el viernes 20 de noviembre, mediante un despliegue de fuerzas especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia. El presunto líder de la organización criminal vinculada con los Beltrán Leyva figuraba entre los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El pronunciamiento de Calderón llamó la atención debido a que representa un reconocimiento público a las instituciones de seguridad de la actual administración federal, en medio de un operativo que tuvo un alto costo para las fuerzas militares.