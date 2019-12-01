Felicita Claudia Sheinbaum a José Antonio Kast por su triunfo en Chile

Felicita Claudia Sheinbaum a José Antonio Kast por su triunfo en Chile
14 de Diciembre de 2025
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2025.- Después de que se anunciara que José Antonio Kast se convirtió en el presidente electo de Chile, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, le envió una felicitación.

A través de sus redes sociales, la mandataria mexicana expresó que espera que a su llegada al cargo, continúe la colaboración entre ambos países.

“Felicitamos al pueblo chileno por una jornada electoral pacífica y democrática. También a José Antonio Kast, próximo presidente de Chile. Confío en que ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bien de nuestros países y de la región”, indicó Sheinbaum Pardo.

Cabe resaltar que Kast logró ganar las votaciones, al obtener el 58.1 por ciento de las preferencias, debido a que rebió dos millones más que su contrincante Jeannette Jara.

