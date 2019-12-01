Febrero llega con el primer megapuente de 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 09:54:00
Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- Febrero llegará con el primer “megapuente” de 2026, el cual estará conformado por cuatro días consecutivos de descanso, de acuerdo con el calendario escolar y la Ley Federal del Trabajo.

El lunes 2 de febrero será día festivo en conmemoración del Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de México, aunque la fecha oficial es el 5 de febrero. La Secretaría de Educación Pública (SEP) establece en su calendario del ciclo escolar 2025-2026 que ese lunes no habrá clases.

A este descanso se suma que el viernes 30 de enero también se suspenderán las actividades escolares debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, lo que dará pie a un megapuente de cuatro días:

  • Viernes 30 de enero

  • Sábado 31 de enero

  • Domingo 1 de febrero

  • Lunes 2 de febrero

Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala que el primer lunes de febrero es un día de descanso obligatorio, por lo que el lunes 2 de febrero será no laborable.

En caso de que los trabajadores deban presentarse a laborar de manera habitual ese día, tendrán derecho a recibir un salario triple, es decir, su salario normal más un pago doble adicional.

