Fans de BTS se manifestarán en la Ciudad de México; habrá más movilizaciones

Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- Este lunes 26 de enero se tienen previstas al menos una marcha y cinco concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y considerar rutas alternas.
Movilizaciones programadas:
10:00 horas
Fans de BTS
Lugar: Embajada de la República de Corea
Motivo: Exigen precios justos en los boletos para los conciertos en la CDMX, tras denunciar irregularidades durante la preventa y venta general.
11:00 horas
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.
Actividad: Conferencia de prensa
Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social A.C.
13:00 horas
Colectivo Plataforma 4:20
Actividad: Instalación de mesas informativas
Puntos:
Av. Río Churubusco y Añil
Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles
Circuito Interior Av. Río Churubusco y Tlalpan Sur / Lázaro Cárdenas
15:00 horas
La Comuna 4:20
Actividad: Mesa informativa
Lugar: Plaza Luis Pasteur
16:00 horas
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa
Marcha: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez
16:30 horas
Familiares y amigos de un exalumno de la FES Acatlán
Lugar: Fiscalía General de la República
Motivo: Manifestación para exigir justicia