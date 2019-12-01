Fans de BTS se manifestarán en la Ciudad de México; habrá más movilizaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 09:59:50
Ciudad de México, 26 de enero del 2026.- Este lunes 26 de enero se tienen previstas al menos una marcha y cinco concentraciones en distintos puntos de la Ciudad de México, por lo que autoridades exhortan a la ciudadanía a extremar precauciones y considerar rutas alternas.

Movilizaciones programadas:

10:00 horas

  • Fans de BTS

  • Lugar: Embajada de la República de Corea

  • Motivo: Exigen precios justos en los boletos para los conciertos en la CDMX, tras denunciar irregularidades durante la preventa y venta general.

11:00 horas

  • Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C.

  • Actividad: Conferencia de prensa

  • Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

13:00 horas

  • Colectivo Plataforma 4:20

  • Actividad: Instalación de mesas informativas

  • Puntos:

    • Av. Río Churubusco y Añil

    • Av. Río Churubusco y Av. Pdte. Plutarco Elías Calles

    • Circuito Interior Av. Río Churubusco y Tlalpan Sur / Lázaro Cárdenas

15:00 horas

  • La Comuna 4:20

  • Actividad: Mesa informativa

  • Lugar: Plaza Luis Pasteur

16:00 horas

  • Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

  • Marcha: Del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez

16:30 horas

  • Familiares y amigos de un exalumno de la FES Acatlán

  • Lugar: Fiscalía General de la República

  • Motivo: Manifestación para exigir justicia

