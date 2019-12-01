Fans de BTS marcharán este lunes en la CDMX; habrá diversas movilizaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 08:11:18

Ciudad de México, 19 de enero del 2026.- Para este lunes 19 de enero de 2026, están programadas al menos dos marchas y numerosas manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de la capital mexicana, lo que podría afectar la circulación vial durante gran parte del día, informó la agenda de movilizaciones de la autoridad capitalina.

Las marchas principales son:

Fans de BTS (“Army de México”), que exigirán información clara sobre la venta de boletos para los conciertos del grupo de K-pop y rechazarán la tarifa dinámica, marcharán a las 9:00 h desde la estación Cuauhtémoc del Metro Línea 1 hacia la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Centro.

El Movimiento Nacional de Trabajadores Activos, Jubilados, Pensionados y de Nuevo Ingreso del IMSS realizará otra marcha a las 16:00 h del Monumento a la Revolución hacia las Oficinas Centrales del IMSS en Paseo de la Reforma.

Además, a lo largo del día se tienen previstas diversas manifestaciones y concentraciones en zonas como el Zócalo, Palacio Nacional, la nueva sede de la Embajada de Estados Unidos, y frente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, entre otros puntos. Entre estas están:

Educadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo desde las 6:00 horas en el Zócalo.

Vecinos de Colinas del Sur en quejas vecinales desde 6:00 horas en Avenida Santa Lucía.

Red Animal MX en Palacio Nacional desde 7:00 horas.

Frente Anti Gentrificación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde 8:00 horas.

Red Regional de Familias Migrantes y familiares de activistas desaparecidos en el Zócalo a las 10:00 horas.

Colectivo Plataforma 4:20 y Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina con actividades en distintos puntos y horarios de la tarde.

Unidad por la Defensa de los Derechos Laborales en la Secretaría de Educación a las 15:30 horas.

Comunidad Analco, San Mateo realizará una asamblea informativa a las 18:00 horas.

El Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura se manifestará de forma continua en el Zócalo.

Debido a estas movilizaciones, se recomienda a automovilistas y usuarios del transporte público anticipar sus traslados, consultar rutas alternas y mantenerse informados sobre posibles afectaciones en principales vías como Reforma, Cuauhtémoc, el Centro Histórico y zonas aledañas.